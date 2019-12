L’Inter ospita un Genoa in piena lotta per la retrocessione, ma per gli uomini di Conte la vittoria è obbligatoria. La Juventus ha già fatto il suo con la Sampdoria e si è portata a + 3, per non tornare a inseguire dunque i tre punti sono l’unica via per i nerazzurri. Successo facile a guardare le quote, con i padroni di casa a un rasoterra 1.38, sale a 9.00 la vittoria dei grifoni, il pareggio è a 4.75. D’accordo gli scommettitori, il 96% ha scelto la vittoria interista. Costretto dal giudice sportivo a rinunciare al suo uomo gol, Lautaro Martinez, Conte punta sul giovane Esposito, in gol a 2.50, al fianco di Lukaku, la cui rete sembra molto probabile, a 1.80.