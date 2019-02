Per l'Inter, ma soprattutto per Luciano Spalletti, quella contro il Parma è la partita della verità. Dopo i flop a ripetizione tra campionato e coppe, il tecnico nerazzurro non può sbagliare al Tardini. A complicare la situazione anche il momento di grazia del Parma, capace di rimontare la Juve allo Stadium nell'ultimo turno. Gli analisti SNAI, però, concedono una buona chance a Spalletti e danno l'Inter come favorita per il match di domani: il successo nerazzurro è dato a 1,70. Si punta a 3,85 sul pareggio, mentre la vittoria del Parma (che tra l'altro ha conquistato i tre punti anche nel match di andata) viaggia a 5,00. La crisi dell’Inter è soprattutto la conseguenza di un periodo poco felice sotto porta: nelle gare di campionato del 2019 non ha ancora segnato e Mauro Icardi è a secco dallo scorso 15 dicembre. Quella contro il Parma potrebbe essere la partita della svolta, dato che il ritorno al gol dell'argentino è dato a 2,50. Per gli emiliani invece risponde Gervinho, autore del pari contro la Juve e offerto a 3,50 per un altro gol.