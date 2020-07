Come riportato sul proprio sito ufficiale, per la seconda volta nella sua storia, l’Inter ha vinto almeno 12 trasferte in una stagione di Serie A - la precedente occasione nel 2006/07 (15). Potrebbe, inoltre, diventare la seconda squadra di sempre ad arrivare a 13 successi esterni in un singolo campionato senza terminare il torneo in prima posizione (dopo il Napoli nel 2016/17 e 2017/18).