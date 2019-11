Alla Juventus risponde l’Inter in un testa a testa serratissimo che sembra essere il leitmotiv della stagione. I nerazzurri non possono sbagliare la sfida casalinga con la Spal e sono nettamente favoriti, a 1.25, la vittoria dei ferraresi vale 12.00, a 6 il pareggio. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sugli uomini di Conte. Dopo lo spettacolo offerto in Champions, confermata in attacco la coppia Lukaku e Lautaro Martinez, già a quota 16 gol in due in campionato, con il belga in doppia cifra e vice capocannoniere. La vittoria interista combinata alla rete di Lukaku è a 1.95, stessa quota per il segno 1 combinato al gol di Lautaro Martinez, come riporta Agipronews..