Alex Cordaz di nuovo all'Inter 17 anni dopo. A 19 debuttò con la Prima Squadra, in una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, quando il direttore sportivo del settore giovanile era Piero Ausilio. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, è stato proprio Piero Ausilio a chiamare l'attuale portiere del Crotone per farlo tornare a casa: acquisto utile per il ruolo di vice in nerazzurro e per le liste, in quanto cresciuto nel settore giovanile del club meneghino.