Alla fine Simone Inzaghi ha scelto Onana come portiere titolare per la sfida di Champions al Bayern, il tecnico nerazzurro lo ha fatto a furor di popolo, assecondando anche le richieste e i mugugni di tanti tifosi che da tempo si auguravano l'avvicendamento tra i pali. Tuttavia la Curva Nord non ha voltato le spalle al capitano e quando la squadra è scesa in campo per il riscaldamento, il tifo organizzato ha cantato il solito coro che abitualmente rivolge al portiere sloveno. La sorpresa è arrivata dal resto dello stadio, che al coro lanciato dalla Nord ha reagito con una bordata di fischi.