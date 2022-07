L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa ha parlato a BeInSports dopo la sconfitta in amichevole contro il Lens:



"Sicuramente non abbiamo fatto la miglior partita, però questo è il momento per allenarci e farci trovare pronti. Abbiamo ancora tempo per migliorare. L’Inter è un club molto importante, abbiamo una responsabilità enorme che è vincere anche quest’anno. Andiamo passo a passo per il nostro cammino e adesso usiamo il tempo per migliorare"