A margine dell'amichevole persa contro il Lens, l'attaccante dell'Inter, Joaquin Correa, ha parlato ai microfoni di Inter TV.



Quello che ci aspetta sarà un inizio di stagione in cui dovremo stare tuti bene, ci stiamo allenando tanto per questo. Loro erano più freschi, questo ha fatto la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare e a stare uniti. Oggi ci è capitato di perdere, adesso miglioriamo e andiamo avanti. Non siamo ancora tutti in forma, le gambe sono pesanti ma è normale, il mister ci ha detto che dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo cercare di essere gradualmente più freschi per arrivare al meglio alla prima di campionato. Lukaku? Sta andando bene, stiamo provando a cercare le giocate, oggi non ci siamo riusciti ma avremo altre partite per migliorare".