. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Si tratta di una partita speciale, una di quelle che possono cambiare la stagione: i tifosi nerazzurri ci chiedono una grande gioia e noi vogliamo dargliela".: con una vittoria può cambiare tutto, sarebbe un messaggio e significherebbe che possiamo ancora essere protagonisti"."Finora loro non hanno mai sbagliato, noi abbiamo commesso degli errori e qualche episodio non è girato bene, così abbiamo perso qualche punto pesante. Comunque stiamo facendo un buon campionato, adesso, quanto corre per tutto il campo...".ancora. Sono molto legato al gol segnato nella semifinale di Coppa Italia 2019 con cui abbiamo passato il turno anche perché alla fine abbiamo portato a casa pure il trofeo".: ora i calciatori durano di più, si curano e grazie a questo lavoro Zlatan resta ancora un grande"., gli ho chiesto informazioni sul club e lui ha detto subito: 'Vai!'. Mi ha fatto capire quanto sia grande l'Inter, cosa significhi essere qui. Dopo il mio procuratore, ho sentito, quando l'Inter l'avevo solo sfiorata. Del provino nel 2012 mi ricordo l'emozione alla Pinetina: volevo a tutti i costi trasferirmi, anche perché ero già tifoso nerazzurro visti i tanti argentini. Alla fine i club non si sono accordati, evidentemente doveva andare così e dovevo arrivare qui da adulto".: è un top dentro e fuori dal campo. Prima di venire mi chiamava continuamente per chiedermi: ci teneva proprio che venissi!, ma piccoli infortuni mi hanno penalizzato e questo mi fa arrabbiare. Però il mio tempo arriverà:per quel salto sulle spalle alla fine di Lazio-Inter? Alla fine il cattivo sono stato io per la reazione nervosa! Non era il momento giusto, maIn campo, però, non piangeva per me, ma per l'espulsione".