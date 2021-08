Inizia l'avventura all'di: l'attaccante argentino sbarca oggi a Milano, con l'obiettivo di sostenere al più presto le visite mediche e firmare il contratto che sancirà l'addio allae lo metterà a disposizione di Inzaghi già per la trasferta di venerdì con il Verona. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti.- Correa è sbarcato a Milano (Linate), nelle prossime ore visite mediche e firma con l'Inter per essere a disposizione di Inzaghi già a Verona.- L'Inter verserà nelle casse della Lazioin caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per Correa contratto fino al 2025 da 3,5 milioni a stagione.