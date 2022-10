Joaquin Correa, in gol nella vittoria dell’Inter contro la Sampdoria, ha parlato a Inter Tv dopo la sfida di San Siro: "Sono contento per il gol e per la vittoria, dobbiamo andare avanti così. Siamo concentrati, abbiamo ritrovato la vittoria da un po’ di partite, quindi siamo contenti e fiduciosi per quello che verrà. Era importante dare continuità, siamo tantissimi giocatori a voler dimostrare di poter fare bene. Vogliamo stare sempre sul pezzo e andare avanti, ci sono tante partite e avremo la possibilità di dire la nostra. Il Bayern? Dobbiamo andare lì con l’idea di vincere, dobbiamo dimostrare di poter dire la nostra su ogni campo”.