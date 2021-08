Due gol al debutto con la maglia dell'Inter, non poteva esserci debutto migliore per El Tucu Correa, che con una doppietta ha ribaltato lo svantaggio iniziale contro il Verona. 3-1 nerazzurro e Tucu già trascinatore: "Sognavo questo momento da quando ero piccolo, ringrazio Dio per avermi fatto indossare questa maglia e per quello che è successo stasera. Non mi p mai successo di fare due subito due gol come oggi, sono contento e ringrazio i compagni che mi hanno fatto sentire come se fossi qui da sempre. Voglio ringraziare anche il mister e la società".



TIFOSO NERAZZURRO - "Da piccolo vedevo tanti argentini giocare in nerazzurro, ho sempre avuto questo pallino. A 16 anni l'ho sfiorata, ora sono tornato con tanta voglia di dimostrare le mie qualità. L'Inter può andare lontano, ci sono giocatori importanti e siamo tutti concentrati sullo stesso obiettivo. Dicono che non segno tanto? E' vero, in alcune stagioni è successo. Io però cerco sempre il gol, e anche quando non arriva lavoro per la squadra. Oggi, invece, ne ho fatti due e li dedico alla mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che mi sono state vicine in questo mese".