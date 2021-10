Archiviata la delusione per il pareggio subito in extremis per mano della Juventus, l'Inter è tornata in campo ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro l'Empoli. Dall'allenamento di rifinitura arrivano buone notizie circa Joaquin Correa, che ha recuperato pienamente dall'ultimo infortunio muscolare e sarà dunque convocabile per la trasferta del "Castellani".



E VIDAL... - Più complicata la situazione di Arturo Vidal, che ha dovuto dare forfait all'ultimo momento per la partita di ieri, a causa di una sindrome influenzale che non è stata ancora superata e che anche oggi gli ha impedito di prendere parte all'allenamento. Il centrocampista cileno sta comunque meglio e domani proverà a riaggregarsi al gruppo per poterci essere ad Empoli.