Giro di boa.e da oggi 1 luglio, prende il via quella che sarà la nuova stagione, non solo sportiva, ma anche economica. Inutile sottolineare che già da qualche giornoe gliabbiano discusso e stilato business plan e progetti futuri, ma ad oggi un primo riassunto di quanto fatto alla fatidica data, una linea di demarcazione, può essere stilato.L'Inter ha chiuso l'annata versando regolarmente ai propri dipendenti quanto promesso ovvero le mensilità di marzo, aprile e maggio e che erano necessari per evitare problemi con Figc e Uefa per le iscrizioni ai tornei., finanziati per lo più dalla prima rata da 50 milioni di euro del prestito erogato daalla controllante Great Horizon e trasformato in aumento soci da Suning. Resta da saldare la mensilità di giugno e i premi scudetto, un discorso che sarà rimandato a settembre a mercato chiuso.. Per ora è stato relativamente nullo o meglio niente è stato concluso entro il 30 giugno.nè arrivi a parametro zero come Calhanoglu e Cordaz (che sono ufficiali da oggi). Perfino la cessione die che porterà circa 70 milioni di liquidità nelle casse nerazzurre sarà perfezionata in questi giorni. Segno che la necessità di fare operazioni in uscita esiste (lo ha confermato lo stesso Marotta che ha ribadito come "dopo l'addio di Hakimi respireremo un po'), ma che non c'è mai stata l'urgenza di chiudere queste operazioni entro l'anno economico.Con ieri è stata sancita anche l'ufficiale uscita di scena come main sponsor di. Il noto marchio di penumatici rimarrà con un ruolo marginale (Offical Tyre Sponsor),dell'ultima ora né annunci clamorosi. Una data per questa "urgenze" in realtà c'è ed è, quella che vedrà le strisce di diverse tonalità di blu? Possibile un lancio senza il nuovo sponsor? Difficile, la prossima battaglia della dirigenza e della proprietà si giocherà proprio su questa necessità, e sulla volontà di incassare non meno di 25 milioni di euro annui dal nuovo accordo.