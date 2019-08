Come riportato da Sky Sport, l'Inter è pronta a prendere Cristiano Biraghi dalla Fiorentina e il giocatore aspetta solo il momento della firma. Ma tutto rimane rallentato da Dalbert e la sua cessione: c'è una trattativa in corso con il Nizza, i nerazzurri vorrebbero cederlo in prestito oneroso, i francesi non vorrebbero spendere dal momento che ballano alcuni bonus dal precedente trasferimento del brasiliano dai rossoneri all’Inter.