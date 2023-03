, per il reparto offensivo,, destinato ad ereditare la fascia di capitano da Samir Handanovic e diventare, una volta per tutte, il fulcro dell’attacco nerazzurro. Ma non solo., apparso in forma straripante nella serata di ieri – tripletta decisiva nel 3-0 rifilato dal Belgio alla Svezia di Zlatan Ibrahimovic -.. Simone Inzaghi, in vista dell’ultimo scorcio di annata, dove gli obiettivi primari coincideranno con la qualificazione alla prossima Champions League ed alle semifinali della corrente edizione, dovrà tirare fuori il meglio dalle proprie punte, per centrare anche una riconferma che, allo stato attuale dei fatti, non appare così scontata.Ecco che una nuova pista, grazie anche a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, sembra venire alla luce.Innanzitutto, bisogna fissare un concetto preciso.Ma ecco che, proprio grazie a questo pensiero fisso, Marotta è riuscito a raggiungere risultati ed a prendere al volo occasioni che, a conti fatti, hanno aiutato notevolmente la causa nerazzurra.. Manovre, intraprese per sostenere il bilancio, a parametro zero che hanno fatto la fortuna della squadra di Inzaghi che, anche grazie a questi svincolati di lusso, ha potuto raggiungere risultati ed aumentare le proprie ambizioni, come dimostra la possibilità di centrare una semifinale di Champions League, a distanza di 13 anni, anno dello storico Triplete., ex giocatore del vivaio del Milan ed attualmente in forza al Chelsea. Tra il gabonese ed i Blues, ormai, non scorre più buon sangue. Da quando Tuchel è stato esonerato, con l’arrivo successivo di Potter, l’attaccante africano è finito sempre più ai margini della rosa, complice anche un mercato di gennaio faraonico per il club londinese., in questo scenario,. E con il futuro di Lukaku ancora tutto da scrivere, il gabonese sarebbe il tassello perfetto per sostituire il belga nell’organico di Simone Inzaghi. Un sostituto di grandissima esperienza internazionale che ha già calcato palcoscenici importanti ed a parametro zero. L’occasione ideale per Marotta. Se in più, vogliamo anche chiarire che il gabonese conosce Milano molto bene, dato il suo passato nel vivaio del Milan, ecco che i pezzi del puzzle si incastrano a meraviglia. Una chiacchierata, niente di più ma il centravanti del Chelsea è una possibilità inattesa da cogliere a determinate condizioni. Sostenibilità ed occasione. Un binomio chiamato Aubameyang.