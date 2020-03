Secondo La Gazzetta dello Sport, un potenziale allungamento del calciomercato aiuterebbe anche l'Inter. Perché gestire il ritorno di Mauro Icardi potrebbe essere molto più facile: con due mesi - luglio e agosto - ci sarebbe poco tempo per piazzarlo e i club che lo vogliono giocherebbero proprio su questo fattore per abbassare il prezzo, invece - se il PSG non lo riscatta - i nerazzurri potrebbero gestirlo con più calma se ci fosse un allungamento del calciomercato.