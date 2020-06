Si continua a trattare sull'asse Inter-Atalanta per Sebastiano Esposito. Gli aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito: "L’Atalanta non molla e continua i contatti con l'Inter per Sebastiano Esposito. Come detto nei giorni scorsi, quella dei bergamaschi è la richiesta più seria e concreta per l'attaccante classe 2002, su cui l'interesse è fortissimo da parte di mezza Serie A. All'Inter e al giocatore convince il progetto tecnico dell'Atalanta, con Gasperini che stravede per il gioiello nerazzurro. Tra i due club si sta cercando la quadra giusta tra domanda e offerta. Si continua a lavorare anche per assecondare le richieste dell'Inter sulla formula e le cifre per il trasferimento ma anche l'ingaggio del giocatore, che ricordiamo continua a trattare il rinnovo di contratto - che scadrà nel 2022 - con il club nerazzurro".