Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport, dicendo la sua su Napoli-Inter e su Lautaro Martinez: "Sicuramente l’Inter vorrà ripartire veloce, ma la prima gara sarà la più difficile di tutte. Vedo ancora il Napoli favorito, soprattutto per il risultato dell’andata. Penso che sarà una partita equilibrata come risultato, questa non è una ripartenza normale, ma una ripresa dopo 3 mesi".



SU LAUTARO - "Il consiglio che gli do è quello di rimanere all’Inter, ma credo ci sia la possibilità di andare al Barcellona. Secondo me può anche fare un anno in Spagna senza essere titolarissimo, ma dopo la prima stagione le gerarchie nell’attacco blaugrana potrebbero cambiare e lui potrebbe essere titolare".