L'Inter ha rischiato di impantanarsi sul campo del Torino. Con i granata bravi a difendersi, è mancata la capacità di verticalizzare di Christian Eriksen, ieri partito dalla panchina perché non al 100%. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“È mancato il razionalismo di Eriksen, la sua capacità di verticalizzare il cruciverba. L’Inter ha sofferto la legge del contrappasso: lunedì sera subiva il gioco e l’aggressività dell’Atalanta e ripartiva in contropiede; ieri, costretta a esercitare il potere del fare, è sbattuta contro un muro. Nicola ha compattato il Toro, ha quasi saldato le linee di centrocampo e di difesa, e ogni volta che i granata ripartivano qualche apprensione la creavano, anche perché Sanabria è un centravanti atipico, di non facile comprensione per un difensore, bravo com’è nella difesa della palla e nei movimenti “a scomparsa”