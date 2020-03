La Gazzetta dello Sport analizza i bilanci delle squadre italiane: crescono i ricavi dell'Inter, che però presenta un deficit di 48,4 milioni di euro. Questo è quanto scrive la "Rosea”.



“La crescita costante del fatturato è stata sostenuta, nella scorsa stagione, dal ritorno in Champions. L’impatto europeo (quasi 80 milioni) ha portato i ricavi a livelli record: 376,9 milioni (erano 207,3 nel 2015-16, ultima stagione prima dell’avvento di Suning). Sono però aumentati i costi: stipendi da 156 a 192,6, ammortamenti da 78,1 a 84,7 più i 25,8 milioni accantonati per l’addio di Spalletti. Così si spiega il deficit di 48,4 milioni (17,8 del 2017-18). Al 30 giugno 2019 cessati i contratti con tre aziende asiatiche che assicuravano 45 milioni di proventi annui: fino al 31 dicembre non erano stati rimpiazzati, anche se c’è stata una crescita di 7 milioni di altre sponsorizzazioni e la relazione della controllata Inter Media segnala ulteriori 14 milioni raccolti all’inizio 2020 da partnership regionali e internazionali”.