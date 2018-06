Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo, parla del futuro dell'Inter in Champions ed esprime la propria opinione su Mauro Icardi.



Il sorteggio Champions può riservare un girone di ferro ai nerazzurri.

"Credo che questo sia un percorso fondamentale per gli obiettivi che ha l'Inter, cioè piazzarsi stabilmente in Champions League. Tutti dovranno riabituarsi a questa competizione, società compresa. Vediamo il mercato che si farà quest'estate, da lì si vedrà quanta strada questo gruppo potrà fare in Europa".



Qual è il tuo ricordo più bello con l'Inter?

"Ricordo il doppio colpo di testa con l'Ajax, anche se qualche situazione me la scordo. Sono stati comunque anni molto intensi".



Cosa dire su Icardi?

"Mauro non si discute, adesso visto che non è andato al Mondiale dovrà dimostrare a livello internazionale di che pasta è fatto. In modo da avere un posto stabile con l'Argentina”.