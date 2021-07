Nuovo appuntamento amichevole per la nuova Inter di Simone Inzaghi che, dopo Lugano, Pro Vercelli e Pergolettese, alza il livello contro il Crotone, una delle formazioni retrocesse in Serie B dopo l'ultima stagione.



La formazione nerazzurra, che sta gradualmente ritrovando tutti i suoi effettivi e attende ormai soltanto gli azzurri campioni d'Europa, potrebbe presentare dal primo minuto il rientrante Brozovic in mezzo al campo e Calhanoglu - in ballottaggio con Sensi - ad uno dei suoi fianchi. Possibile uno scampolo di partita anche per Romelu Lukaku, tornato ad allenarsi soltanto lunedì ma già in grandissimo spolvero.





FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 48 Satriano, 99 Pinamonti.

A disposizione: 21 Cordaz, 99 Radu, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.



CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa; 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli, 21 Zanellato, 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello, 20 Rojas; 24 Kargbo.

A disposizione: Saro, D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Giannotti, Bruzzaniti, Petriccione, Juwara, Nanni, Mulattieri.

Allenatore: Francesco Modesto.