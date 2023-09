Juan Cuadrado si è allenato a parte anche oggi, il colombiano non ha ancora risolto i problemi di tendinite che si porta dietro da un paio di settimane e dopo essere rimasto a casa in occasione della trasferta di Empoli, l’ex Juventus non sarà pronto neanche per la sfida di mercoledì sera contro il Sassuolo. La speranza è quella di averlo per la partita successiva, quella di Salerno, in programma per sabato sera. Per adesso si procede con prudenza.