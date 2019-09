Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nel derby con il Milan: "Diamo sempre il massimo in ogni partita. Questo derby l'abbiamo preparato bene e volevamo dare una svolta positiva dopo il pari in Champions".



SU CONTE - "Era contento alla fine perché abbiamo messo in pratica quello che ci chiede, ossia di non mollare mai e di farci sentire nei contrasti. Tre punti meritati e lui giustamente felice".



DUTTILE - "Cerco di dare sempre il massimo, non mi pongo domande se gioco o meno. Provo a essere un valore importante per i miei compagni e per gli allenatori".