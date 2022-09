A caldo dopo la sconfitta con il Bayern, ha parlato il capitano Danilo D’Ambrosio.



“Sapevamo fosse una gara difficile, sono candidati a vincere la Champions. Abbiamo fatto la nostra buona partita, potevamo segnare ma non ci siamo riusciti. E se lasci una chance a questi giocatori ti puniscono. Dobbiamo lavorare ancora, essere ossessionati dal lavoro per giocarcela con queste squadre. Non molliamo però, faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Con il Milan potevamo vincere, abbiamo peccato di lucidità. Oggi è andata male, sono stato sfortunato sul gol”.