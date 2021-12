Intervistato da Inter Tv, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato della sfida contro la Roma.



"Sarà una partita molto difficile perché la Roma ha ottime individualità, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo imporre il nostro gioco. Durante le difficoltà, il singolo e la squadra cercano sempre di trovare la motivazione in più per far bene, sappiamo qual è il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Ogni partita ha una storia particolare, non pensiamo né a quella precedente né a quella futura. Tutte le nostre forze sono mirate a far bene oggi".