Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria di Empoli: "Esultanza dedicata a Dumfries? Un gesto dovuto, conta il gruppo. Quello che ci ha fatto fare differenza negli scorsi anni. Io cerco di fare il mio difesa, poi se attacco cerco di dare il massimo. Sanchez mi ha dato una gran palla in occasione del gol e e ne ho approfittato"



SEMPRE PRONTO - "Se mi faccio trovare sempre pronto quando gioco? La mia carriera parla con i fatti. Anche in altri anni ho avuto poco spazio ma ho sempre lavorato sodo, una costante della mia carriera. Il gol è bello, l’ho presa bene. Oggi non abbiamo preso gol, e va bene. La nostra statistica sui pochi cleen-sheet non è da Inter. Ma stiamo migliorando. Gli ultimi gol incassati vengono da due calci da fermi e non con palla in gioco: è un buon segno".