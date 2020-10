dopo una vittoria a Marassi e alla vigilia del match di Champions contro lo Shakhtarche non fa discutere e non “ruba” i titoli di giornale.Sarebbe troppo scontato, per tirare l’acqua al mio mulino, rispolverare la “storiella” del “…se il suo cognome fosse brasiliano sarebbe tutta un’altra musica” , ma alle volte la penso proprio così., parla da sola ma in molti dovrebbero leggerla più spesso, anche solo per capire che gente come lui alla squadra fa solo bene., nessuna mania di protagonismo ma solo tanto lavoro, tanta fatica e carattere da vendere.Arrivo a scrivere di lui dopo il gol di Marassi perché è giusto che sia così, perché nel mio piccolo voglio raccontare la stima che ho nei confronti di questo giocatore.Lui, dopo 122 presenze nel Torino, si trasferisce a Milano a gennaio del 2014 per conquistarsi uno spazio, un posto in una big in quel momento alle prese con una fase difficile e delicata della propria storia.. Terzino destro, sinistro, centrale difensivo, ala di centrocampo, in ognuno di questi ruoli D’Ambrosio si farà valere.. L’Inter in questi 7 anni ha cambiato molti allenatori ma tutti, nessuno escluso, hanno contato su di lui e non ne hanno fatto mai a meno.fosse un 3-4-3, un 4-4-2 o un 4-2-3-1, in qualsiasi schieramento e in qualsiasi schema tattico il posto per Danilo c’è stato.. Quando i tuoi occhi durante la partita sono concentrati sui soliti noti, quando ti aspetti che nel momento decisivo il grande nome ti metta a posto le cose ecco che dal nulla spunta lui.Proviamo ad avvolgere un pochino il nastro della memoria per rivivere la storia recente della nostra squadra.. L’Inter al 90’ si trova avanti 3-2, alla fine manca davvero poco ma il Milan insiste e le prova tutte per pareggiare. All’ultimo secondo Cutrone si trova a due metri dalla linea di porta, da solo pronto per sbatterla dentro e pareggiare, ma Danilo si butta, salva sulla linea e regala all’Inter il derby di Milano.. L’Inter di Spalletti va subito sotto e ha bisogno come il pane di un immediato pareggio per tornare in corsa Champions. Dagli sviluppi di un corner sbuca Danilo che in mezza girata pareggia e riapre i sogni europei nerazzurri.. Una partita folle, davvero da pazza Inter, sempre per agganciare quel quarto posto che fino a marzo sembrava scontato. Su 2-1 nerazzurro l’Empoli attacca da tutte le parti e all’ultimo minuto la squadra ospite è pronta a colpire con il passaggio di Caputo a porta vuota per un compagno. Chi arriva a salvare tutto? D’Ambrosio che evita il 2-2 e porta l’Inter di nuovo in Champions con tanto di esultanza rabbiosa per svegliare i compagni in bambola e presi dal panico.contro Napoli e Atalanta per blindare la Champions e conquistare il secondo posto. Gli Assist e i gol arrivano anche in Europa League (con un quasi gol in rovesciata che avrebbe vinto il titolo di gol dell’anno) e ci portano a parlare di questo inizio di stagione., ma ancora di più è valsa l’inzuccata al minuto 93’ che ha completato la rimonta interista ai danni della Fiorentina alla prima giornata., quando hai bisogno di lui c’è e risulta decisivo.L’Inter ha il suo leader silenzioso e se lo tiene stretto