Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai giornalisti in sala stampa: “Volevamo vincere il derby, conta la prestazione e il successo, perché non giochiamo mai per pareggiare, solo per vincere. C’è la consapevolezza di fare qualcosa di grande, c’è la voglia di sacrificarsi. Son contento della prova della squadra, abbiamo lottato su tutti i palloni. Il mio palo? Dovevo essere più cattivo. Un solo gol subito? Non è merito solo della difesa, ma di tutta la squadra. La Lazio? È una squadra che sa cosa fare, gioca da tanto tempo insieme, servirà il 110%. Conte? C’è tanto di lui in questa squadra”