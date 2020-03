Intervenuto in video-call su Sky Sport, Danilo D'Ambrosio ha dichiarato: "Non mi era mai capitato di stare così a lungo in famiglia, è la cosa più emozionante di tutte. Sono felice di stare con loro 24 ore al giorno. La vittoria più grande sarebbe vincere la battaglia del Covid-19, colgo l'occasione per ringraziare i medici. Allenamenti? Il mister ci scrive sempre per chiederci come stiamo e se rispettiamo il programma fisico e alimentare".