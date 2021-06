Intervistato da TuttoSport, l'agente Fifa, Andrea D'Amico, ha espresso le proprie considerazioni in merito all'addio di Antonio Conte all'Inter.



“Mai mi sarei aspettato che Conte andasse via dall’Inter dopo aver vinto lo scudetto e senza avere in mano un’alternativa. Pensavo che, dopo i festeggiamenti, l’incontro con Zhang sbloccasse la situazione per continuare con il progetto. Di fronte all’ipotesi di ridimensionamento, Conte ha preferito dire no”.