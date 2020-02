L'Inter pensa già al futuro. Chiuso il mercato di gennaio con gli arrivi di Moses, Young ed Eriksen, il club nerazzurro si sta già muovendo per il mercato estivo. E, come scrive il Corriere dello Sport, sono tanti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Chong del Manchester United, Kurzawa del Psg e Giroud sono i profili in scadenza che vengono monitorati; poi, occhi a Kumbulla del Verona, Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea (con Conte che preferisce lo spagnolo) e Gaetano Castrovilli della Fiorentina.