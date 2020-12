L'Inter si appresta a vivere ancora una volta un mercato di riparazione intenso, con un occhio al presente e uno al futuro prossimo. Sì perché oltre alla campagna di rafforzamento invernale, il duo mercato composto da Beppe Marotta e Piero Ausilio dovrà provare in parallelo a portare avanti anche tutta la questione legata ai rinnovi di contratto dei giocatori già presenti in rosa e per cui, da tempo, ci sono trattativa in atto. Tutte con un un'unica missione imposta dalla proprietà.Non bastava il Covid e l'assenza di pubblico dagli stadi, ma ora anche la Cina e le sue nuove limitazioni verso il mondo del calcio stanno mettendo in crisi il difficile rapporto di Suning con lo sport. La crisi economica è sotto gli occhi di tutti, ma ora, riporta Tuttosport, dal governo rosso di Pechino è arrivato anche lo stop alla possibilità di legare pubblicamente il nome di un'azienda a quella di un club. E per questo il diktat imposto da Zhang a Marotta è stato netto: l'obiettivo è contenere i costi.Dache sono i casi più freschi e cogenti, passando pere anche(l'Inter ha un'opzione di un'altra stagione), l'Inter sta provando a mettere in atto una strategia differente rispetto al passato. Secondo il Corriere dello Sport Marotta sta lavorando suma sulle successive due. Uno slittamento che consentirebbe ai giocatori di ottenere comunque cifre importanti, legandoli a doppio filo al club e comunque garantendo sia ai bilanci provati dal covid di respirare, sia ai calciatori di ottenere il premio atteso. Servirà un'opera di diplomazia importante, ma in tempo di covid, il passo sarà decisivo.