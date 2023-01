L'Inter riabbraccia il campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar e trova subito di fronte il Napoli capolista, in una sfida che dirà tanto sulle ambizioni scudetto della squadra di Inzaghi. Il tecnico ritrova Lukaku e scalpita per il big match anche Dumfries, al momento però non favorito per una maglia da titolare. Il punto del nostro inviato Pasquale Guarro.