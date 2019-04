Dopo la deludente partita contro la Lazio, l'Inter è pronta a ripartire da Genova, dove mercoledi sera affronterà il Genoa di Prandelli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Spalletti dovrebbe riproporre Keità in attacco, con Icardi convocato ma in panchina. La linea mediana invece dovrebbe essere composta da Brozovic, Gagliardini e Nainggolan. In difesa, confermato Miranda data l'indisponibilità di de Vrij, sulla sinistra Dalbert potrebbe prendere il posto di Asamoah.