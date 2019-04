Matteo Politano si racconta: l’esterno dell’Inter si è concesso ai microfoni di Dazn per parlare a tutto tondo dei suoi primi mesi in nerazzurro. Dall’emozione del derby al rapporto con Spalletti, senza mascherare una volontà che appare già ferma: restare all’Inter anche nella prossima stagione.



SUL DERBY - “Quest'anno era il primo derby importante che giocavo e per me è stata una sensazione ancora più bella. Quando vedi il derby di Milano è sempre tutto pieno, in campo ci sono grandissimi giocatori ed è bello giocarci".



SUL FUTURO - "Ho avuto alti e bassi, non ero abituato a giocare così tanto e ogni tanto ho avuto un calo fisico, però sono abbastanza contento. Adesso mancano dieci partite e cercherò di fare il massimo, ci tengo a essere riscattato e per me sarebbe bellissimo rimanere qui".



FINO AL TIRO COME ROBBEN? - “Il problema è dopo. Robben è uno di quelli che mi è sempre piaciuto, lo vedevo come modello da seguire. A volte mi fermo un attimo, invece dovrei attaccare la porta. C’è tanto da migliorare. Non riesco tanto a gestirmi, vorrei dare sempre il massimo finché ce la faccio. Diciamo che cerco sempre di puntare l’uomo e venir dentro, sono le mie caratteristiche. Tiro al giro sul secondo palo? Sì, cerco di allenarlo quasi tutti i giorni, mi fermo con Samir dopo l’allenamento e proviamo entrambi".

IL RUOLO PREFERITO - “Quello che sto facendo, l’esterno. Però l’anno scorso con Iachini ho giocato da prima punta vicino a Berardi e mi sono trovato bene. Lo rifarei”.



IL RAPPORTO CON SPALLETTI - “Bellissimo, parliamo spesso. Mi dà tanti consigli, mi dice di essere più cattivo. E’ proprio quello che mi manca”.



SUL GRUPPO - “Non è che mi sento importante, lo siamo tutti. Siamo tutti di livello alto, l’importante è che ognuno dia il 100%. Quando vai in campo se uno dà solo il 90% la squadra fa fatica. Con chi ho legato di più? Con Radja, Berni, Padelli, Ranocchia, ma sto bene con tutti. Negli anni ho legato tantissimo con i portieri. Forse perché mi fermo con loro in allenamento”.