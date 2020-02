Dai tempi del triplete l'Inter non era in testa a questo punto della stagione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nella notte degli Oscar, il derby di ieri sera abbia avuto una trama all'altezza.



“Nella notte degli Oscar non esisteva modo più hollywoodiano per agganciare la Juve in testa: l’Inter si fa credere morta per un tempo, uccisa dall’ex amico Ibra (gol e assist), poi risorge e ne fa 4 al Milan. Al confronto, le missioni di Tom Cruise annoiano. Era dall’anno del Triplete che l’Inter non stava in testa alla 23a. Allora aveva 53 punti, ora uno in più. Hollywoodiano anche il campionato che racchiude le prime tre in un solo punto, come non accadeva dal 2001-2002. Domenica ci sarà Lazio-Inter, l’1 marzo Juve-Inter. Ci divertiremo”.