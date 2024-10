Inter, da sosta a sosta calendario terribile: subito la Roma, Derby d'Italia con la Juve e Conte all'ultima

. Ovviamente esagerando il concetto, ma le gare chesi troverà ad affrontare, da sosta a sosta, dal rientro da questo break per le nazionali, al prossimo che partirà dopo il weekend del 9-10 novembre, rappresentano quanto di più impegnativo la squadra allenata dapotrebbe trovarsi di fronte in questa annata nella rincorsa ai propri obiettivi. Un tour de force che metterà inevitabilmente alla prova la tanto decantata profondità di rosa e che farà capire una volta del tutte quanto i nerazzurri siano ancora la squadra da battere.

L'Inter ripartirà subito con unda altissima classifica perchè si ritroverà immediatamente di fronte ladi Ivan Juric e dell'ex-obiettivo Paulo Dybala, domenica 20 ottobre alle 20.45 in trasferta all'Olimpico. Poi mercoledì alle 21 sarà la volta dellaLeague, ancora in trasferta, a Berna con loin una gara da non fallire che potrebbe tenere Lautaro e compagni in linea di galleggiamento con i primi 8 posti in classifica., quella da non fallire in questo primo trittico, resta quella dialle 18 quando a San Siro si presenterà ladi Thiago Motta. Il Derby d'Italia, la gara che tutti attendono, loche segnerà il primo spartiacque stagionale, ma che non sarà l'unico di questo mese.

Neanche il tempo di rifiatare e in 6 giorni arriveranno. Prima il 30 ottobre alle 18.30 contro, nel turno infrasettimanale valido per la 10a giornata di Serie A e poi il 3 novembre in casa contro ilLarappresenta ildi questo blocco perchè questa volta a San Siro arriverànel secondo super scontro diretto di questo nuovo format. Se l'Inter non avrà floppato nel turno precedente allora sarà una sorta di scontro diretto per un piazzamento che possa valere un posto diretto agli ottavi, viceversa potrebbe già rappresentare una sorta di ultima spiaggia per rimanere in questo giro.

Infine, con le scorie di un incontro cosi importante sulla pelle, sarà la volta del secondo big match nonchè secondo scontro diretto per la lotta scudetto, probabilmente il più importante per i valori mostrati in campionato., chiudendo un tour de force da 7 partite che molto dirà di questa stagione in casa nerazzurra.