Una notte nello stadio che è stato di grandi centravanti: Romario, ​van Nistelrooy e Ronaldo hanno giocato e segnato (a valanga) con la maglia del PSV, al ​Philips Stadion, dove questa sera Mauro Icardi giocherà la seconda gara in Champions della sua carriera. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Poi passeggi lungo i corridoi del Philips Stadion e, se anche la memoria non era stata d’aiuto, ci metti poco a capire. Non si deve poi scavare così troppo nella storia del calcio per ricordare che questo è stato e sempre sarà teatro di grandi giocatori, di gol e centravanti, di acrobazie e di gente nata in area di rigore, mica in clinica. Pare un passaggio obbligato, chiedere per info a Ruud van Nistelrooy che dentro lo stadio ha un salone delle feste grande così che porta il suo nome. Oppure a Romario, che anche tra le nuvole di un cielo perennemente grigio riusciva a non sentire troppo la saudade del Brasile. E quando proprio non ne poteva più, ecco un passaggio al ristorante italiano che - raccontano qui - era di gran lunga il suo preferito. Al punto di consigliarlo - il ristorante, oltre a Eindhoven tutta - a quel Fenomeno di Ronaldo, che pure già dai tempi del Cruzeiro aveva avuto la possibilità di volare subito in un campionato di livello maggiore. E invece no, invece mi fido di Romario e passo dal Psv, tanto poi al Barcellona e all’Inter arrivo lo stesso. Ecco, un po’ di quest’aria qui, «aria massiccia», per dirla alla Spalletti, l’ha respirata ieri pure Mauro Icardi, centravanti nella terra dei centravanti. Stia tranquillo, Mauro. Da queste parti contano i gol. Non stanno lì a incartarsi sui passaggi ai compagni, le sponde, i rientri, il «sottopalla». Gol, basta, solo gol: Romario 98, Van Nistelrooy 75, Ronaldo 51”.