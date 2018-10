Il Liverpool segue Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari, nel mirino di Inter e Milan, ha fatto breccia nelle idee calcistiche di Jurgen Klopp, il quale, come scrivono in Inghilterra, spera che l’affare Klavan, passato dai Reds al club sardo in estate, possa dare una corsia preferenziale al Liverpool nella corsa al classe ’97.