Secondo Gazzetta, Sime Vrsaljko e Matteo Politano precedono Danilo D'Ambrosio e Keita nelle idee di formazione di Luciano Spalletti a meno di 48 ore dal match di San Siro contro il Torino. Debutto dal 1' con la maglia nerazzurra per il terzino croato, seconda conferma consecutiva da titolare per l'italiano, già in campo dal via nell'amaro match dell'ex contro il Sassuolo. In difesa, Milan Skriniar, al rientro dopo l'infortunio, dovrebbe scalzare Joao Miranda mettendosi al fianco di Stefand de Vrij nella linea a quattro completata a sinistra di Kwadwo Asamoah. Centrocampo intatto con la coppia Vecino-Brozovic; davanti la novità è Ivan Perisic, con Lautaro Martinez di nuovo alle spalle di Icardi in mancanza del titolare del ruolo Radja Nainggolan, recuperato solo per la panchina.