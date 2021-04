Zhang ha coperto tutte le pendenze e l'Inter si appresta ad altri due mesi di "tranquillità" dal punto di vista finanziario. Nei prossimi due mesi sarà però importante capire come sarà gestita l'exit-strategy del 31% delle quote azionarie in questo momento nelle mani del fondo Lion Rock Capitals, vicino a Zhang, ma con referenti e investitori americani.



Secondo la Gazzetta dello Sport il numero uno dell'Inter sta cercando il modo di entrare in possesso anche del 31% delle quote e diventare proprietario al 100% del club nerazzurro per poi trattare, questa volta alle sue condizioni, l'eventuale cessione dell'intero pacchetto azionario. L'alternativa è rappresentata proprio da altri investitori americani pronti, attraverso un altro fondo a subentrare a Lion Rock.