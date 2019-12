L'Inter di Conte sarà impegnata a Napoli, campo storicamente complicato per i nerazzurri, che non vincono in Campania dal '97. Il Corriere dello Sport evidenzia il dato e spiega come i nerazzurri non perdano al debutto nell'anno solare dal 2014, per mani di un gol di Klose.



“L'Inter non perde al debutto nell'anno solare dal 2014: in quel caso si arrese a un gol di Klose, contro la Lazio all'Olimpico. In seguito, tre pareggi - tra cui un 1-1 allo Stadium con la Juventus - e due vittorie. Occhio, però, perchè proprio al San Paolo è arrivato l'ultimo scivolone da viaggio in campionato: penultima giornata dello scorso torneo, il pesante 1-4 di Napoli costringeva l'Inter - finora unica squadra imbattuta fuori casa - a una rincorsa col fiatone per il quarto posto”.