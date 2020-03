Antonio Candreva non si muove dall'Inter. Antonio Conte è stato chiaro con Marotta, il centrocampista ex Lazio è un valore aggiunto, motivo per il quale non c'è l'intenzione di cederlo in estate.







I nerazzurri cercheranno sul mercato un nuovo esterno di destra, che potrebbe arrivare per fare il titolare, ma Candreva ha la totale fiducia del suo allenatore, che ne ha chiesto la sua conferma. Tutti i dettagli in questo video.