Ci sono due giocatori attualmente in forza al Genoa che potrebbero tornare molto comodi all'Inter in virtù del loro passato.



. Sia Ionut Radu che Daniel Bessa sono infatti cresciuti nel settore giovanile nerazzurro e secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport anche a loro due starebbe pensando la dirigenza meneghina per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione.



L'inserimento in rosa del portiere rumeno e del centrocampista italo-brasiliano permetterebbe all'Inter di andare a colmare due caselle relative ai giocatori formati nel vivaio interno della società. Requisito fondamentale per l'Uefa per prendere parte alle competizioni continentali.