L'operazione messa in piedi negli ultimi giorni tra Inter, Genoa e Verona per portare Eddie Salcedo in Veneto facendolo transitare dalla Liguria potrebbe coinvolgere anche Daniel Bessa.



Al centrocampista italo-brasiliano rientrato quest'estate all'Hellas dopo un anno e mezzo di prestito al Grifone starebbe infatti facendo un pensiero l'Inter, che tesserandolo andrebbe a riempire un tassello importante in ottica lista Uefa per quanto riguarda i giocatori cresciuti nel club.



Secondo Tuttosport nella trattativa per il ritorno alla Pinetina di Bessa rientrerebbe in qualche modo anche il Genoa seppur la testata torinese non specifica in che maniera. Probabile che, nel caso l'operazione dovesse andare effettivamente in porto, i rossoblù decidano di acquistare l'intero cartellino del giocatore dagli scaligeri per poi cederlo in prestito ai nerazzurri.