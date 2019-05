Dalbert, terzino brasiliano dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Globoesporte in cui ha parlato della stagione appena terminata e della qualificazione alla prossima Champions League.



Queste le sue parole: "È stata una stagione senza titoli, sfortunatamente. Ma personalmente, sono contento di aver segnato il mio primo gol per il club. Sto cercando continuità in campo. So che devo essere paziente fino a quando non avrò questa occasione".



SULLA PARTITA CON L'EMPOLI - "È stato un match intenso, anche perché valeva molto per noi e anche per l'Empoli. Sono felice di essere entrato e di aver aiutato la squadra a raggiungere il posto per la Champions League. La lotta è stata lunga, fino all'ultimo incontro, mostra come il campionato fosse equilibrato".



SULLA CHAMPIONS - "In questa stagione siamo capitati in un gruppo molto difficile, che aveva Barcellona e Tottenham, e abbiamo lottato per la qualificazione fino all'ultima partita. Il Barcellona è arrivato in semifinale, il Tottenham è in finale. E abbiamo anche battuto gli Spurs a Milano. La prossima stagione dobbiamo essere ancora più attenti, perché sappiamo che la Champions League è la competizione più difficile del mondo".