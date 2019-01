Henrique Dalbert, terzino dell'Inter, in gol oggi in Coppa Italia contro il Benevento, parla a InterTv: "Siamo stati bravi sia fisicamente che tecnicamente nell'approcciare bene la partita e nell'ottenere questo risultato. Tutti stiamo molto bene ed abbiamo lavorato duramente nel corso della sosta: è importante che Spalletti possa fare affidamento su tutti nel momento in cui ci chiama in causa".



SUL GOL - "Ho lavorato tanto per questo, anche in allenamento. Ringrazio i miei compagni e la mia famiglia".