Josko Jelicic, ex di Hajduk Spalato, Siviglia e Dinamo Zagabria, esalta Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, a Vecernji List: "Non è una questione di titoli vinti da Brozovic, a volte sono le squadre a determinare se puoi lottare per i trofei. Sto parlando di un giocatore di grande costanza all'Inter come nella Croazia. Indipendentemente dal fatto che non abbia vinto nulla, è arrivato a giocare in Champions League con l'Inter. Con Antonio Conte è diventato un sacerdote in mezzo al campo, come ha detto anche Lele Adani . Quindi Marcelo è un giocatore senza il quale né l'Inter né la squadra nazionale croata possono essere immaginate"